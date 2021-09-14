Массовое отравление школьников в Хмельницком: из больницы выписали половину детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция на утро вторника находится 7 детей, что на половину меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"По состоянию на 7:00 14 сентября в инфекционной больнице города Хмельницкий остаются госпитализированными 7 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", - сообщили в ГСЧС.
Детали
Еще 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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В Минздраве назвали причину массового отравления школьников в Хмельницком - бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружено в блюдах, а также в анализах работников пищеблока.