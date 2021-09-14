Масове отруєння школярів у Хмельницькому: з лікарні виписали половину дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. В інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція на ранок вівторка перебуває 7 дітей, що на половину менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Цитата:
"Станом на 7 годину 14 вересня в інфекційній лікарні міста Хмельницький залишаються госпіталізованими 7 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає)", - повідомили у ДСНС.
Деталі
Ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Додамо
У МОЗ назвали причину масового отруєння школярів у Хмельницькому - бактерія золотистого стафілокока, яку виявлено у стравах, а також в аналізах працівників харчоблоку.