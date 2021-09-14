Масове отруєння школярів у Хмельницькому: з лікарні виписали половину дітей

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"Станом на 7 годину 14 вересня в інфекційній лікарні міста Хмельницький залишаються госпіталізованими 7 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає)", - повідомили у ДСНС.

Деталі

Ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Додамо

У МОЗ назвали причину масового отруєння школярів у Хмельницькому - бактерія золотистого стафілокока, яку виявлено у стравах, а також в аналізах працівників харчоблоку.