Массовое отравление шаурмой в Киеве: число заболевших выросло до 87

"Сообщаем, что на 03.08.2018 зарегистрировано 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 13 случаев среди детей", - говорится в сообщении.

В результате проведения проверок инспекторами Госпродпотребслужбы установлено, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имел необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты. Также установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования. По факту совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины, возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Софиевской Борщаговке Киевской области 18 человек отравились шаурмой, среди них 2 детей. Пострадавшим поставлен диагноз острая кишечная инфекция.