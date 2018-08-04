Масове отруєння шаурмою в Києві: кількість хворих зросла до 87

“Повідомляємо, що станом на 03.08.2018 зареєстровано 87 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 13 випадків серед дітей”, — йдеться у повідомленні.

У результаті проведення перевірок інспекторами Держпродспоживслужби встановлено, що жоден суб’єкт господарювання, з діяльністю якого пов’язують масове отруєння, немає необхідних документів. На даний момент ці МАФи зачинені. Також встановлено, що у всі ці торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб’єкт господарювання. За фактом вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України, порушено кримінального провадження.

Нагадаємо, у Софіївській Борщагівці Київської області 18 осіб отруїлися шаурмою, серед них 2 дітей. Постраждалим поставлено діагноз гостра кишкова інфекція.