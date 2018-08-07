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Массовое отравление во Львовской области: в больницу госпитализировали уже 26 детей

Массовое отравление во Львовской области: в больницу госпитализировали уже 26 детей

Киев  •  УНН

 • 7736 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В больницу из-за отравления госпитализировали 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет и взрослого, которые отдыхали в одном из отелей во Львовской области. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции, передает УНН.

"В Пустомытовский отдел полиции 6 августа поступило сообщение от медиков о том, что в инфекционную больницу госпитализированы 11 несовершеннолетних и один взрослый с диагнозом "пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

Как установила полиция, все больные являются жителями Хмельницкой области в возрасте 12-16 и 25 лет. Они отдыхали в гостинице одного из сел Пустомытовского района, где и питались.

"По состоянию на сегодня, 7 августа, в общем в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет", - заявили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение правил борьбы с эпидемиями). За такое преступление предусмотрено максимальное наказание в размере до трех лет ограничения свободы. Сейчас полицейские устанавливают причину отравления. Продолжается досудебное расследование. Также назначены экспертизы.

Напомним, в гостинице "Джем", в селе Раковец Львовской области, отравились 17 человек, из которых 16 - дети.

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