Масове отруєння на Львівщині: до лікарні госпіталізували вже 26 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. До лікарні через отруєння госпіталізували 26 неповнолітніх віком 10-17 років та одного дорослого, які відпочивали в одному з готелів у Львівській області. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції, передає УНН.
"В Пустомитівський відділ поліції 6 серпня надійшло повідомлення від медиків про те, що в інфекційну лікарню госпіталізовано 11 неповнолітніх та одного дорослого з діагнозом "харчова токсикоінфекція", - йдеться в повідомленні.
Як встановила поліція, усі хворі є жителями Хмельницької області віком 12-16 та 25 років. Вони відпочивали в готелі одного з сіл Пустомитівського району, де і харчувалися.
"Станом на сьогодні, 7 серпня, загалом до лікарні госпіталізовано 26 неповнолітніх віком 10-17 років", - заявили в поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення правил боротьби з епідеміями). За такий злочин передбачено максимальне покарання у вигляді до трьох років обмеження волі. Нині поліцейські встановлюють причину отруєння. Триває досудове розслідування. Також призначено експертизи.
Нагадаємо, у готелі "Джем", у селі Раковець Львівської області, отруїлися 17 людей, з яких 16 - діти.