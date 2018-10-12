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Массовое отравление в Хмельницкой области: больных сальмонеллезом уже 60 человек

Массовое отравление в Хмельницкой области: больных сальмонеллезом уже 60 человек

Киев  •  УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В городе Нетешин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели уже 60 человек: воспитанники и работники городского ясли-сада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины".

"По состоянию на 11:00 12.10.2018 года среди детей и работников ДУЗ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" г. Нетешин Хмельницкой области зарегистрировано 60 случаев сальмонеллеза, в том числе 44 ребенка", – говорится в сообщении.

Сальмонеллу ентеритидис обнаружили уже у 35 больных.

"С инфекционного отделения коммунального учреждения Нетешинского городского совета "Специализированная медико-санитарная часть г. Нетешин" выписано 28 переболевших, 10 больных остаются на стационарном лечении, 22 – на амбулаторном лечении", – уточнили в лабораторном центре.

Напомним, яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области зафиксировали вспышку кишечных инфекций. По результатам лабораторных исследований, у больных выделили сальмонеллу.

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