Массовое отравление в Хмельницкой области: больных сальмонеллезом уже 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В городе Нетешин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели уже 60 человек: воспитанники и работники городского ясли-сада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины".
"По состоянию на 11:00 12.10.2018 года среди детей и работников ДУЗ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" г. Нетешин Хмельницкой области зарегистрировано 60 случаев сальмонеллеза, в том числе 44 ребенка", – говорится в сообщении.
Сальмонеллу ентеритидис обнаружили уже у 35 больных.
"С инфекционного отделения коммунального учреждения Нетешинского городского совета "Специализированная медико-санитарная часть г. Нетешин" выписано 28 переболевших, 10 больных остаются на стационарном лечении, 22 – на амбулаторном лечении", – уточнили в лабораторном центре.
Напомним, яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области зафиксировали вспышку кишечных инфекций. По результатам лабораторных исследований, у больных выделили сальмонеллу.