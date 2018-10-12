Масове отруєння на Хмельниччині: хворих на сальмонельоз вже 60 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У місті Нетішин Хмельницької області сальмонельозом захворіли вже 60 осіб: вихованці та працівники міського ясла-садка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України".
"Станом на 11:00 12.10.2018 року серед дітей та працівників ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) № 6 "Райдуга" м. Нетішин Хмельницької області зареєстровано 60 випадків сальмонельозу, у тому числі 44 дитини", – йдеться в повідомленні.
Сальмонелу ентерітідіс виявили вже у 35 хворих.
"З інфекційного відділення комунального закладу Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин" виписано 28 перехворілих, 10 хворих залишаються на стаціонарному лікуванні, 22 – на амбулаторному лікуванні", – уточнили у лабораторному центрі.
Нагадаємо, яслах-садку у місті Нетішин Хмельницької області зафіксували спалах кишкових інфекцій. За результатами лабораторних досліджень, у хворих виділили сальмонелу.