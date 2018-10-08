Отруєння у дитсадку на Хмельниччині: у хворих знайшли сальмонельоз

"Станом на 12 годину 08.10.2018 року зареєстровано 38 хворих, з них до інфекційного відділення комунального закладу Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішина" госпіталізовано 37 осіб, у тому числі 30 дітей віком 3-6 років, 6 працівників закладу (три вихователя та три помічника вихователя), а також 19-річний чоловік, який контактував з працівниками дошкільного закладу (не є працівником закладу)", – йдеться в повідомленні.

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На амбулаторному лікування перебуває одна дитина 3-х років. Усі діти – вихованцями ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) №6 "Райдуга" міста Нетішин Хмельницької області.

За результатами лабораторних досліджень, у 17 хворих виділено Salmonella enteritidis (сальмонела ентерітідіс). Крім того, за результатами раптового обстеження працівників дошкільного закладу у шести осіб також виділено Salmonella enteritidis (сальмонела ентерітідіс).

Нагадаємо, спалах кишкових інфекцій зафіксували у яслах-садку у місті Нетішин Хмельницької області.



