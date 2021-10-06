Массовое ИФА-тестирование на антитела помогло бы Украине сэкономить государственные средства на вакцинации - эпидемиолог
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Эпидемиолог Алексей Галимский считает, что если бы ученые обладали бы мощным объемом данных по количеству антител у людей, то это помогло бы сэкономить госсредства на вакцинации. Об этом он рассказал УНН.
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“Массовое ИФА-тестирования на антитела позволило бы установить защитный титр антител. То есть если бы мы имели большой массив данных и затем отслеживали кто заболел, а кто нет, кто легко заболел, а кто умер, мы бы знали какой титр антител является защитным и кого прививать, а кого пока прививать нецелесообразно в принципе. И в том была бы и экономия вакцины и, прежде всего, экономия того ресурса, который больше всего ценится — а именно способности системы здравоохранения делать прививку”, — считает Алексей Галимский.
По мнению эпидемиолога, в этом помогла бы национальная программа по ИФА-тестированию украинцев на антитела к COVID-19.
“Однозначно нам нужна национальная программа по ИФА-тестированию на антитела. Необходимы широкие национальные научные исследования на эту тему. Поскольку ситуация такова, что в самом начале компании было понятно: система здравоохранения Украины в требуемый срок прививать всех не успеет”, — заявил эпидемиолог.