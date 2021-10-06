Масове ІФА-тестування на антитіла допомогло б Україні зекономити державні кошти на вакцинації - епідеміолог

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“Масове ІФА-тестування на антитіла дало б змогу встановити захисний титр антитіл. Тобто якби ми мали великий масив даних і потім відстежували хто захворів, а хто ні, хто легко захворів, а хто помер, то ми б знали який титр антитіл є захисним і кого щеплювати, а кого поки що щеплювати не доцільно в принципі. І на тому була б і економія вакцини і, найперше, економія того ресурсу, який найбільше цінується — а саме спроможності системи охорони здоров’я робити щеплення”, — вважає Олексій Галімський.

На думку епідеміолога, у цьому допомогла б національна програма по ІФА-тестуванню українців на антитіла до COVID-19.

“Однозначно нам потрібна національна програма з ІФА-тестування на антитіла. Необхідні широкі національні наукові дослідження на цю тему. Оскільки ситуація така, що на самому початку компанії було зрозуміло: система охорони здоров’я України в необхідний термін щепити всіх не встигне”, — заявив епідеміолог.