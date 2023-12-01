Маск презентовал первые Tesla Cybertruck: эффектное видео

Владелец соцсети X и компании Tesla Motors Илон Маск представил электрокар Cybertruck, передает УНН.

Электрокар представили еще в 2019 году, но в продажу они поступили только сейчас.

Cybertruck сможет перевозить более 1,5 тонны грузов, проезжать до 800 км на одном заряде батареи, а для разгона до 100 км/ч понадобится 2,6 сек (в топовой комплектации).

Цена стартует от 69 000 долларов.

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На презентации Илон Маск показал видео, на котором Cybertruck обгоняет Porsche 911, при этом буксуя Porsche 911.