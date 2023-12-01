Маск презентовал первые Tesla Cybertruck: эффектное видео
Киев • УНН
На презентации Илон Маск показал видео, на котором Cybertruck обгоняет Porsche 911, при этом буксуя Porsche 911.
Владелец соцсети X и компании Tesla Motors Илон Маск представил электрокар Cybertruck, передает УНН.
Электрокар представили еще в 2019 году, но в продажу они поступили только сейчас.
Cybertruck сможет перевозить более 1,5 тонны грузов, проезжать до 800 км на одном заряде батареи, а для разгона до 100 км/ч понадобится 2,6 сек (в топовой комплектации).
Цена стартует от 69 000 долларов.
Добавим
На презентации Илон Маск показал видео, на котором Cybertruck обгоняет Porsche 911, при этом буксуя Porsche 911.
Маск презентовал первые Tesla Cybertruck: эффектное видео
На презентации Илон Маск показал видео, на котором Cybertruck обгоняет Porsche 911, при этом буксуя Porsche 911.
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