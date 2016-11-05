Масштабные боевые учения провели пограничники вблизи Мариуполя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. В течение нескольких дней пограничники Донецкого отряда проводили боевое слаживание вблизи Мариуполя. Об этом корреспонденту УНН сообщила глава пресс-службы Донецкого пограничного отряд Светлана Савчук.
По словам С.Савчук, в масштабных учениях приняли участие военнослужащие всех подразделений, которые в том числе несут службу непосредственно на линии соприкосновения.
"В течение недели военные оттачивали свои умения и навыки. Стрельбы из зенитных установок, снайперских винтовок, из автомата Калашникова, практическую отработку эвакуации раненых с поля боя, оказания первой медицинской помощи - занятия, которые легли в основу проведения боевого слаживания", - сообщила она.
В пресс-службе также отметили, что высокий результат показали пограничники зенитно-артиллерийской пограничной заставы.
За указанное время военные на отлично отработали заданное для уничтожения количество мишеней. Не меньший результат продемонстрировали военнослужащие мобильной пограничной заставы. Кроме того, что это подразделение считается и штурмовым, пограничники с точностью отрабатывали и стрелковые упражнения.
Как отметил заместитель начальника зенитно-артиллерийской пограничной заставы Андреев Андрей, "такие учения крайне необходимы. Все возможные пробелы с помощью этих учений мы обнаруживаем сразу и можем сразу же практически отработать правильное ведение боя".
Сейчас боевое слаживание завершилось. Подобные учения пограничников не редкость, проводятся они ежемесячно.