Маштабні бойові навчання провели прикордонники поблизу Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Протягом кількох днів прикордонники Донецького загону проводили бойове злагодження поблизу Маріуполя. Про це кореспонденту УНН повідомила глава прес-служби Донецького прикордонного загіну Світлана Савчук.
За словами С.Савчук, у масштабних навчаннях взяли участь військовослужбовці усіх підрозділів, які в тому числі несуть службу безпосередньо на лінії зіткнення.
"Протягом тижня військові відточували свої вміння та навички. Стрільби з зенітних установок, снайперських гвинтівок, з автомата Калашникова, практичне відпрацювання евакуації поранених з поля бою, надання першої медичної допомоги - заняття, які лягли в основу проведення бойового злагодження", - повідомила вона.
У прес-службі також наголосили, що високий результат показали прикордонники зенітно-артилерійської прикордонної застави.
За вказаний час військові на відмінно відпрацювали задану для знищення кількість мішень. Не менший результат продемонстрували військовослужбовці мобільної прикордонної застави. Крім того, що цей підрозділ вважається і штурмовим, прикордонники з точністю відпрацьовували і стрілецькі вправи.
Як зазначив заступник начальника зенітно-артилерійської прикордонної застави Андрієв Андрій, "такі навчання вкрай необхідні. Усі можливі прогалини за допомогою цих злагоджень ми виявляємо одразу і можемо зразу ж практично відпрацювати правильне ведення бою".
Наразі бойове злагодження завершилося. Подібні навчання прикордонників не є поодинокими, проводяться вони щомісяця.