Машинист метро в Харькове спас женщину от самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Харькове на станции "Южный вокзал" женщина решила покончить жизнь самоубийством. Об этом директор Департамента по вопросам информации и связи с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
По его словам, благодаря своевременным действиям машиниста жертв удалось избежать.
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"На станции" Южный вокзал "женщина бросилась под поезд. Машинист молодец, не растерялся, применил экстренное торможение. Женщину подняли с рельсов. Сейчас с ней работает полиция. Вроде не только жива, но и видимых повреждений нет. Через пять минут после инцидента было подано напряжение и поезда пошли в обычном режиме, - отметил он.
Кроме того, чиновник опубликовал записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали событие.