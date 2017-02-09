Машинист метро в Харькове спас женщину от самоубийства

По его словам, благодаря своевременным действиям машиниста жертв удалось избежать.

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"На станции" Южный вокзал "женщина бросилась под поезд. Машинист молодец, не растерялся, применил экстренное торможение. Женщину подняли с рельсов. Сейчас с ней работает полиция. Вроде не только жива, но и видимых повреждений нет. Через пять минут после инцидента было подано напряжение и поезда пошли в обычном режиме, - отметил он.

Кроме того, чиновник опубликовал записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали событие.