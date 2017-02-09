Машиніст метро у Харкові врятував жінку від самогубства

За його словами, завдяки своєчасним діям машиніста жертв вдалося уникнути.

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"На станції "Південний вокзал" жінка кинулася під поїзд. Машиніст молодець, не розгубився, застосував екстрене гальмування. Жінку підняли з рейок. Зараз з нею працює поліція. Начебто не тільки жива, але і видимих пошкоджень немає. Через п'ять хвилин після інциденту було подано напругу і поїзди пішли в звичайному режимі, - зазначив він.

Крім того, чиновник опублікував записи з камер відеоспостереження, які зафіксували подію.