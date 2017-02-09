Машиніст метро у Харкові врятував жінку від самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Харкові на станції "Південний вокзал" жінка вирішила покінчити життя самогубством. Про це директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
За його словами, завдяки своєчасним діям машиніста жертв вдалося уникнути.
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"На станції "Південний вокзал" жінка кинулася під поїзд. Машиніст молодець, не розгубився, застосував екстрене гальмування. Жінку підняли з рейок. Зараз з нею працює поліція. Начебто не тільки жива, але і видимих пошкоджень немає. Через п'ять хвилин після інциденту було подано напругу і поїзди пішли в звичайному режимі, - зазначив він.
Крім того, чиновник опублікував записи з камер відеоспостереження, які зафіксували подію.