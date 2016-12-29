Маршрутка в Ровенской области насмерть сбила пешехода
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Маршрутное такси "Ровно-Корец" вчера в 20 ч. вечера сбило пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Наезд совершен на трассе Киев-Чоп возле села Терентьев Гощанского района в Ровенской области.
Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть мужчины. У погибшего отсутствовали любые документы, поэтому его личность устанавливают следователи. Результаты освидетельствования показали, что 56-летний водитель микроавтобуса был трезв.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.