Маршрутка в Ровенской области насмерть сбила пешехода

Наезд совершен на трассе Киев-Чоп возле села Терентьев Гощанского района в Ровенской области.

Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть мужчины. У погибшего отсутствовали любые документы, поэтому его личность устанавливают следователи. Результаты освидетельствования показали, что 56-летний водитель микроавтобуса был трезв.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.