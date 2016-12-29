Маршрутка на Рівненщині насмерть збила пішохода

Наїзд скоєний на трасі Киів-Чоп поблизу села Терентіїв Гощанського району на Рівненщині.

Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть чоловіка. У загиблого були відсутні будь які документи, тому його особу встановлюють слідчі. Результати освідування показали, що 56-річний водій мікроавтобуса був тверезий.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого, триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.