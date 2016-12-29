Маршрутка на Рівненщині насмерть збила пішохода
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Маршрутне таксі "Рівне-Корець" вчора о 20-й год. вечора збила пішохода, який йшов дорогою в попутному напрямку. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції Рівненської області.
Наїзд скоєний на трасі Киів-Чоп поблизу села Терентіїв Гощанського району на Рівненщині.
Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть чоловіка. У загиблого були відсутні будь які документи, тому його особу встановлюють слідчі. Результати освідування показали, що 56-річний водій мікроавтобуса був тверезий.
За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого, триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.