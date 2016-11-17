Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня, в Кропивницком произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.
"ДТП произошло в 10.40. Маршрутка № 8 ехала по Преображенской, и на перекрестке произошло столкновение с автомобилем "KIA". Водитель "KIA" признает свою вину в том, что выехал на красный свет и столкнулся с маршруткой ", - сообщили в полиции.
Также в пресс-службе добавили, что две женщины, которые ехали в маршрутке, получили легкие телесные повреждения, но от госпитализации отказались.
На месте происшествия работают следователи.