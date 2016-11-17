Маршрутка із пасажирами потрапила в ДТП у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні, у Кропивницькому сталась ДТП за участю маршрутного таксі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Патрульної поліції Кропивницького.
“ДТП сталася о 10.40. Маршрутка № 8 їхала по Преображенській, і на перехресті сталося зіткнення з автомобілем „KIA“. Водій „KIA“ визнає свою провину в тому, що виїхав на червоне світло і допустив зіткнення із маршруткою”, — повідомили в поліції.
Також в прес-службі додали, що дві жінки, які їхали в маршрутці, отримали легкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовились.
На місці події працюють слідчі.