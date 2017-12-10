Марш сторонников Саакашвили пошел Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киевом двинулся марш сторонников экс-губернатора Одесской области Саакашвили, передает корреспондент УНН.
Колонна спустилась с бульвара Шевченко на Крещатик.
По словам корреспондента, в марше принимают участие около 2-3 тыс. человек.
Люди скандируют: "Киев, вставай". Сейчас активисты двигаются в сторону Майдана независимости, где планируется провести Вече.
Среди требований участников движения - создание Антикоррупционного суда, а также принятие закона об импичменте Президента Украины.
Шествие сопровождают правоохранители, а также авто взрывотехников.
Напомним, в Киеве сторонники экс-губернатора Одесской области Саакашвили собрались на новый марш за импичмент.