Марш прихильників Саакашвілі рушив Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Києвом рушив марш прихильників екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
Колона спустилась із бульвару Шевченка на Хрещатик.
За словами кореспондента, у марші беруть участь близько 2-3 тис. осіб.
Люди скандують: "Київ, вставай". Зараз активісти рухаються у бік Майдану незалежності, де планують провести Віче.
Серед вимог учасників руху - створення Антикорупційного суду, а також ухвалення закон про імпічмент Президента України.
Ходу супроводжують правоохоронці, а також авто вибухотехніків.
Нагадаємо, у Києві прихильники екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі зібрались на новий марш за імпічмент.