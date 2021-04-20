Маркевич заявил о негативном влиянии Суперлиги на украинском клубы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич в интервью "Meta-ratings" высказался о созданной европейскую клубную Суперлигу, передает УНН.
Детали
Маркевич выразил категорическое несогласие с проведения нового турнира. По его мнению, эти соревнования с плохой стороны коснутся украинские клубы.
“Я категорически против. В течение многих лет УЕФА выстраивал и усовершенствовал целую систему проведения престижных соревнований, в основе которой было равенство и учитывались интересы всех. И вдруг с десяток функционеров, не учитывая мнение футбольного сообщества, принимает решение внедрить проект для „клубов-супербогачей“, который может нанести сокрушительный удар по развитию всего мирового футбола.
В частности, в проигрыше останутся и украинские команды, завоевывали право по спортивному принципу выступать на международной арене, получая определенные дивиденды, которые затем использовались для модернизации клубной инфраструктуры. Однако такое развитие событий устраивал не всех. Представители самых богатых клубов не осознают, что сначала своим проектом они перекрывают даже тот источник, которым сами в течение многих лет пользуются. Имею в виду, в частности, команды не из ведущих футбольных стран, финансовые тылы которых могут ухудшиться, и это сразу негативно скажется на поиске и подготовке талантливых игроков. Поэтому, надеюсь, что УЕФА жестко ответит на происки раскольников ”, - сообщил Маркевич.
Справка
19-го апреля было объявлено о создании 12-ю европейскими клубами-грандами футбольной Суперлиги. В число участников вошли шесть английских и по три итальянские и испанские клубы “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, “Барселона”, “Атлетико” и “Реал ”," Милан “,” Интер “и” Ювентус “. Команды попали в число учредителей нового турнира.
Напомним
Маркевич может вернуться в возрожденный “Металлист”.