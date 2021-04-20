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Маркевич заявив про негативний вплив Суперліги на українські клуби

Маркевич заявив про негативний вплив Суперліги на українські клуби

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Глава Комітету збірних команд УАФ Мирон Маркевич в інтерв'ю "Meta-ratings" висловився про створену європейську клубну Суперлігу, передає УНН.

Деталі

Маркевич виразив категоричну незгоду із проведення нового турніру. На його думку, ці змагання з поганої сторони торкнуться українські клуби.

“Я категорично проти. Протягом багатьох років УЄФА вибудовував і вдосконалив цілу систему проведення престижних змагань, в основі якої була рівність і враховувалися інтереси всіх. І раптом з десяток функціонерів, не враховуючи думку футбольного співтовариства, приймає рішення впровадити проект для „клубів-супербагатіїв“, який може завдати нищівного удару по розвитку всього світового футболу.

Зокрема, в програші залишаться і українські команди, завойовували право за спортивним принципом виступати на міжнародній арені, отримуючи певні дивіденди, які потім використовувалися для модернізації клубної інфраструктури. Однак такий розвиток подій влаштовував не всіх. Представники найбагатших клубів не усвідомлюють, що спочатку своїм проектом вони перекривають навіть те джерело, яким самі протягом багатьох років користуються. Маю на увазі, зокрема, команди не з провідних футбольних країн, фінансові тили яких можуть погіршитися, і це відразу негативно позначиться на пошуку і підготовці талановитих гравців. Тому, сподіваюся, що УЄФА жорстко відповість на підступи розкольників”, — повідомив Маркевич.

Довідка

19-го квітня було оголошено про створення 12-ма європейськими клубами-грандами футбольної Суперліги. До числа учасників увійшли шість англійських та по три італійські і іспанські клуби: “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Команди потрапили до числа засновників нового турніру.

Нагадаємо

Маркевич може повернутися у відроджений “Металіст”. 

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