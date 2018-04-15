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"Мариуполь" выиграл у "Вереса" и поднялся в топ-5 УПЛ

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В одном из поединков стартового игрового дня 27-го тура Украинской Премьер-лиги ФК “Мариуполь” принимал “Верес” в поединке первой шестерки чемпионата, информирует УНН со ссылкой на сайт приазовцев.

Подопечные Александра Бабича уверенно начали игру и уже на 3-й минуте открыли счет. Вячеслав Чурко великолепным ударом из-за пределов штрафной послал мяч в дальнюю “девятку”.

После забитого гола мариупольцы время продолжали атаковать, а потом отдали мяч сопернику, перейдя на игру “вторым номером”. Гости однако в созидании не преуспели, отметившись двумя дальними неточными ударами Карасюка и серией “стандартов”. Во второй половине тайма напомнил о себе Кожанов. Экс-игрок приазовцев сначала здорово пробил со штрафного (Гальчук перевел мяч на угловой), а затем после прострела Западные из центра штрафной ударил мимо ворот.
После перерыва инициативой завладел уже “Мариуполь”. Хозяева неплохо комбинировали в центре поля и пытались проводить быстрые фланговые атаки. На 59-й минуте Бандура выручил гостей, отразив мощный удар Кирюханцева с острого угла. Однако уже в следующей атаке “Мариуполь” увеличил свое преимущество. Все тот же Кирюханцева в очередной раз подключился к атаке своей команды и мастерски навесил на дальнюю штангу, где Тотовицкий в борьбе с защитником переправил мяч в ворота, установив окончательный счет на табло — 2:0.

“Верес” — неудобный для нас соперник. За последние три года “Мариуполь” ни разу не выигрывал у этой команды. Сегодня нам наконец удалось победить. После быстро забитого мяча мы где-то отдали инициативу сопернику. Наверное, груз ответственности давил на ребят. Однако “Верес” хоть и контролировал мяч, но игру контролировали мы. Мы знали, что у нас еще будут моменты. Мы понимали, что будет много вертикальных и фланговых передач от “Вереса”. И в этих ситуациях нам надо было отрабатывать в обороне и искать свой шанс в атаке. Забили второй мяч, могли еще забивать и спокойно доводить игру до конца“, — сказал наставник победителей Бабич.

Заметим, что “Мариуполь” одержал уверенную победу над принципиальным соперником и поднялся на пятую место в таблице — 36 очков против 33 у “Вереса”.

Украинские Национальные Новости

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