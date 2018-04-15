"Маріуполь" виграв у "Вереса" і піднявся до топ-5 УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В одному із поєдинків стартового ігрового дня 27-го туру Української Прем’єр-ліги ФК “Маріуполь” приймав “Верес” у поєдинку першої шістки чемпіонату, інформує УНН з посиланням на сайт приазовців.
Підопічні Олександра Бабича впевнено розпочали гру і вже на 3-й хвилині відкрили рахунок. В’ячеслав Чурко чудовим ударом з-за меж штрафного послав м’яч у дальню “дев’ятку”.
Після забитого гола маріупольці якийсь час продовжували атакувати, а потім віддали м’яч супернику, перейшовши на гру “другим номером”. Гості проте в створенні моментів не досягли успіху, відзначившись двома дальніми неточними ударами Карасюка та серією “стандартів”. У другій половині тайму нагадав про себе Кожанов. Екс-гравець приазовців спершу здорово пробив зі штрафного (Гальчук перевів м’яч на кутовий), а потім після прострілу Западні з центру штрафного вдарив повз ворота.
Після перерви ініціативою заволодів вже “Маріуполь”. Господарі непогано комбінували в центрі поля і намагалися проводити швидкі флангові атаки. На 59-й хвилині Бандура виручив гостей, відбивши потужний удар Кірюханцева з гострого кута. Однак уже в наступній атаці “Маріуполь” збільшив свою перевагу. Все той же Кірюханцев в черговий раз підключився до атаки своєї команди і майстерно навісив на дальню штангу, де Тотовицький в боротьбі із захисником переправив м’яч у ворота, встановивши остаточний рахунок на табло — 2:0.
“Верес” — незручний для нас суперник. За останні трироки “Маріуполь” жодного разу не вигравав у цієї команди. Сьогодні нам нарешті вдалося перемогти. Після швидко забитого м’яча ми десь віддали ініціативу супернику. Напевно, тягар відповідальності тиснув на хлопців. Однак “Верес” хоч і контролював м’яч, але гру контролювали ми. Ми знали, що у нас ще будуть моменти. Ми розуміли, що буде багато вертикальних і флангових передач від “Вереса”. І в цих ситуаціях нам треба було відпрацьовувати в обороні і шукати свій шанс в атаці. Забили другий м’яч, могли ще забивати і спокійно доводити гру до кінця“, — сказав наставник переможців Бабич.
Зауважимо, що “Маріуполь” здобув впевнену перемогу над принциповим суперником і піднявся на 5-е місце в таблиці — 36 очок проти 33 у “Вереса”.