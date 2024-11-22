Марджори Тейлор Грин возглавит новый DOGE вместе с Илоном Маском и Рамасвами
Киев • УНН
Республиканка Марджори Тейлор Грин возглавит новый подкомитет DOGE вместе с Илоном Маском и Вивеком Рамасвами. Подкомитет будет заниматься расследованием «расточительных» расходов и реорганизацией федеральных агентств.
Рамасвами подтвердил в заметке на X, что он "с нетерпением ждет" сотрудничества с Грин и Конгрессом.
Передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Республиканка-конгрессмен Марджори Тейлор Грин избрана председателем нового подкомитета Палаты, которому поручено работать вместе с Илоном Маском и Вивеком Рамасвами из Департамента эффективности правительства (DOGE).
Новая должность г-жи Грин, казалось, уже завершенное дело, поскольку ведущие республиканцы подтвердили, что она будет возглавлять ее, когда новый Конгресс соберется в январе
"Надеюсь на сотрудничество с Конгрессом. Надлежащий контроль за деятельностью агентств и публичная прозрачность являются критически важными", - говорится в заметке Вивека Рамасвами.
Справочно
Марджори Тейлор Грин является одним из самых известных лиц Республиканской партии, с 2020 года представляет Джорджию в Палате представителей США. В прошлом, по данным СМИ, поддерживала QAnon (распространенная в США теория заговора и политическое движение среди американских ультраправых. Последователи QAnon убеждены в том, что Соединенными Штатами правит некая тайная и могущественная клика, включающая в себя лидеров Демократической партии).
Грин также заявляла, что христиане подвергаются нападкам в США и других странах.
В феврале 2021 года Палата представителей проголосовала за исключение Тейлор Грин из комитетов, в которых она работала, чуть более чем через месяц после ее вступления в должность.
Среди прочего, о Грин известно из-за ее противоречивых оценок действий Путина и агрессивной политики кремля.
Что в планах DOGE
Подкомитету DOGE будет поручено расследование "расточительных" расходов, изучение путей реорганизации федеральных агентств и поддержка работы комиссии DOGE.
По словам этого источника, Грин и представитель Джеймс Комер, председатель комитета по надзору, уже встретились с Рамасвами и намерены работать вместе.
Растратные государственные расходы должны прекратиться, и налогоплательщики заслуживают того, чтобы их деньги использовались эффективно и действенно. Я с нетерпением жду возможности поработать с представителем Марджори Тейлор Грин, Илоном Маском и Вивеком Рамасвами, чтобы достичь этих целей и снова сделать Америку великой
Грин сообщила Fox News, что подкомитет "выявит людей, которых нужно уволить".
Она добавила: "Бюрократы, которые не выполняют свою работу, проваливают проверки, как в Пентагоне, и не знают, куда идут миллиарды долларов, получат розовое уведомление".
Напомним,
УНН передавал, что Маск и Рамасвами выступают за значительное уменьшение роли государства в административном регулировании жизни в США.
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