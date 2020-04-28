Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего случаев за сутки в Днепровском районе

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 30731 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 76706 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101354 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127672 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128465 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171542 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121603 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156927 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104920 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103062 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего случаев за сутки в Днепровском районе

Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего случаев за сутки в Днепровском районе

Киев  •  УНН

 • 21614 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на вторник, всего в столице зафиксировано уже 1298 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки больше всего случаев - 13 - обнаружили в Днепровском районе города. Соответствующее карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +8
- Шевченковский +3
- Соломенский +10
- Днепровский +13
- Святошинский +6
- Деснянский +6
- Подольский +5
- Голосеевский +8
- Оболонский +7
- Дарницкий +12", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.

Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (306), Дарницкий (191), Соломенский (128) и Голосеевский (123).
Меньше всего случаев - Святошинский (75), Оболонский (81) и Подольский (61) районы.

Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401. При этом в результате болезни умерли уже 239 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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