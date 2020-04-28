Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего случаев за сутки в Днепровском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на вторник, всего в столице зафиксировано уже 1298 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки больше всего случаев - 13 - обнаружили в Днепровском районе города. Соответствующее карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +8
- Шевченковский +3
- Соломенский +10
- Днепровский +13
- Святошинский +6
- Деснянский +6
- Подольский +5
- Голосеевский +8
- Оболонский +7
- Дарницкий +12", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (306), Дарницкий (191), Соломенский (128) и Голосеевский (123).
Меньше всего случаев - Святошинский (75), Оболонский (81) и Подольский (61) районы.
Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401. При этом в результате болезни умерли уже 239 человек.