Мапа поширення COVID-19 у Києві: найбільше випадків за добу у Дніпровському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на вівторок, загалом у столиці зафіксовано вже 1298 випадків захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. За добу найбільше випадків - 13 - виявили у Дніпровському районі міста. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
- Печерський +8
- Шевченкiвський +3
- Солом’янський +10
- Дніпровський +13
- Святошинський +6
- Деснянський +6
- Подільський +5
- Голосіївський +8
- Оболонський +7
- Дарницький +12", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (306), Дарницький (191), Солом’янський(128) та Голосіївський (123).
Найменше випадків - Святошинський (75), Оболонський (81) та Подільський (61) райони.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 401. При цьому внаслідок хвороби померли вже 239 людей.