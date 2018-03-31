Мангул рассказал за чей счет и для кого ночью устроили банкет в Назка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На стол, который сегодня накрыли в НАПК, скинулись все работники агентства. Об этом во время брифинга сообщил журналистам председатель НАПК Александр Мангул, отвечая на вопрос журналистов для кого и за чей счет ночью устроили в агентстве банкет, передает корреспондент УНН.
“Этот банкет был сделан, скажем так, не только дл журналистов. Во-первых, он сделан для работников аппарата Национального агентства, которые очень тяжело работали все эти недели и сегодня с самого утра и ночью они работают. Поэтому это для них. На какие средства? Ну, как мы и раньше делали — скидывались”, — рассказал председатель НАПК.
На уточняющий вопрос журналистов, во сколько обошлось накрыть стол, он ответил:
“Я не занимался лично этим вопросом, поэтому весьма вероятно, позже я на ваш вопрос отвечу”
Он также рассказал, что как и остальные работников агентства, тоже выделил собственные средства для того, чтобы накрыть стол.