Мангул розповів за чий кошт та для кого серед ночі влаштували бенкет в НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На стіл, який сьогодні накрили в НАЗК, скидались всі працівники агентства. Про це під час брифінгу повідомив журналістам голова НАЗК Олександр Мангул, відповідаючи на запитання журналістів для кого та за чий кошт серед ночі влаштували в агентстві банкет, передає кореспондент УНН.
“Цей банкет був зроблений, скажімо так, не лише дл журналістів. По- перше, він зроблений для працівників апарату Національного агентства, які дуже важко працювали всі ці тижні і сьогодні з самого ранку та вночі вони працюють. Тому це для них. За який кошт? Ну, як ми і раніше робили — скидались”, — розповів голова НАЗК.
На уточнююче запитання журналістів, у скільки обійшлось накрити стіл, він відповів:
“Я не займався особисто цим питанням, тому мабуть, пізніше я на ваше питання відповім”
Він також розповів, що як і решта працівників агентства, теж виділив власні кошти для того аби накрити стіл.