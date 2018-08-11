"Манчестер Юнайтед" нанес поражение "Лестеру" в дебютной игре сезона АПЛ

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 778 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 10922 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 21085 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 48281 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 47835 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 30747 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 58426 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105125 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 160353 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145401 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 42176 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 35345 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 38533 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 35501 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 12052 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 852 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 36285 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 48290 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 47841 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 160357 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 12611 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18505 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20328 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22410 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25152 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

"Манчестер Юнайтед" нанес поражение "Лестеру" в дебютной игре сезона АПЛ

Киев • УНН

 • 10669 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Стадион “Олд Траффорд” собрал более 74 тысяч болельщиков на матче-открытии первого тура Английской Премьер-лиги с участием “Манчестер Юнайтед” и “Лестера”, сообщает корреспондент УНН.

"Манчестер Юнайтед" нанес поражение "Лестеру" в дебютной игре сезона АПЛ

Уже на третьей минуте противостояния хозяева вышли вперед. Санчес пробивал по воротам “лис”, и мяч попал в руку полевому игроку. 11-метровый реализовал Погба.

Гости ответили моментом Ихеаначо на 15 минуте — нигерийский нападающий с нескольких метров отправил мяч мимо створ Де Хеа. “Лестер” искал варианты у ворот испанского голкипера и в одном из шансов Де Хеа отличился сейвом после выстрела Мэддисон.

На 78 минуте пришла очередь на спасение вступать кипера “Лестера” Шмейхеля. Датчанин в сногсшибательном прыжке среагировал на выстрел с ближней дистанции Лукаку. Однако чуть позже Люк Шоу сумел пробить Шмейхеля. В компенсированное время Джейми Варди отыграл один мяч — 2:1.

Отметим, что бывший лидер “Шахтера” Фред провел на поле 74 минуты за “красных дьяволов” после чего был заменен на Мактонимая.

Добавим, что 11 августа первый тур продолжится шестью поединками, а уже на следующий день дебютировать в официальных матчах за “Вест Хэм” в игре против “Ливерпуля” может украинец Андрей Ярмоленко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,569.12