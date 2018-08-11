"Манчестер Юнайтед" нанес поражение "Лестеру" в дебютной игре сезона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Стадион “Олд Траффорд” собрал более 74 тысяч болельщиков на матче-открытии первого тура Английской Премьер-лиги с участием “Манчестер Юнайтед” и “Лестера”, сообщает корреспондент УНН.
Уже на третьей минуте противостояния хозяева вышли вперед. Санчес пробивал по воротам “лис”, и мяч попал в руку полевому игроку. 11-метровый реализовал Погба.
Гости ответили моментом Ихеаначо на 15 минуте — нигерийский нападающий с нескольких метров отправил мяч мимо створ Де Хеа. “Лестер” искал варианты у ворот испанского голкипера и в одном из шансов Де Хеа отличился сейвом после выстрела Мэддисон.
На 78 минуте пришла очередь на спасение вступать кипера “Лестера” Шмейхеля. Датчанин в сногсшибательном прыжке среагировал на выстрел с ближней дистанции Лукаку. Однако чуть позже Люк Шоу сумел пробить Шмейхеля. В компенсированное время Джейми Варди отыграл один мяч — 2:1.
Отметим, что бывший лидер “Шахтера” Фред провел на поле 74 минуты за “красных дьяволов” после чего был заменен на Мактонимая.
Добавим, что 11 августа первый тур продолжится шестью поединками, а уже на следующий день дебютировать в официальных матчах за “Вест Хэм” в игре против “Ливерпуля” может украинец Андрей Ярмоленко.