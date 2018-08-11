"Манчестер Юнайтед" завдав поразки "Лестеру" у дебютній грі сезону АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Стадіон “Олд Траффорд” зібрав більше 74 тисяч уболівальників на матчі-відкритті першого туру Англійської Прем’єр-ліги за участі “Манчестер Юнайтед” і “Лестера”, повідомляє кореспондент УНН.
Вже на третій хвилині протистояння господарі вийшли вперед. Санчес пробивав по воротах “лисів”, і м’яч потрапив у руку польовому гравцеві. 11-метровий реалізував Поль Погба.
Гості відповіли моментом Іхеаначо на 15 хвилині — нігерійський нападник з кількох метрів надіслав м’яч повз площину воріт Де Хеа. “Лестер” шукав варіанти біля воріт іспанського голкіпера і в одному з шансів Де Хеа відзначився сейвом після пострілу Меддісона.
На 78 хвилині прийшла черга на порятунок вступати кіпера “Лестера” Шмейхеля. Датчанин в карколомному стрибку зреагував на постріл з ближньої дистанції Лукаку. Проте трохи пізніше Люк Шоу зумів пробити Шмейхеля. В компенсований час Джеймі Варді відіграв один м’яч — 2:1.
Відзначимо, що колишній лідер “Шахтаря” Фред провів на полі 74 хвилини за “червоних дияволів” після чого був замінений на Мактонімая.
Додамо, що 11-го серпня перший тур продовжиться шістьма поєдинками, а вже на наступний день дебютувати в офіційних матчах за “Вест Хем” у грі проти “Ліверпуля” може українець Андрій Ярмоленко.