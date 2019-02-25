"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с лидером АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Центральным противостоянием 27-го тура "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" продолжился розыгрыш чемпионата АПЛ, сообщает корреспондент.
Острых моментов в первом тайме не произошло, можно вспомнить несколько ударов футболистов с дальней дистанции, которые заканчивались легкой добычей для вратарей.
Во втором тайме стоит отметить удар головой Погба, но боковой рефери поднял флажок из положения француза вне игры. В итоге нулевая ничья.
Примечательно, что "Красные дьяволы" провели все замены в первом тайме. Наставник Сульшер изменил Эрреру на Перейра на 21 минуте, Мату на Лингард на 25 минуте и Санчес на Лингард на 43 минуте.
Заметим, что "мерсисайдцы" имеют 66 очков и только на одно опережают "Манчестер Сити". "МЮ" замыкает топ-5 - 52.