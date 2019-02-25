"Манчестер Юнайтед" втратив очки у матчі з лідером АПЛ

Гострих моментів у першому таймі не відбулося, можна згадати по кілька ударів футболістів з дальньої дистанції, які закінчувалися легкою здобиччю для воротарів.

У другому таймі варто відзначити удар головою Погби, але боковий рефері підняв прапорець через положення француза поза грою. У підсумку нульова нічия.

Примітно, що “Червоні дияволи” провели усі заміни в першому таймі. Наставник Сульшер змінив Ерреру на Перейру на 21 хвилині, Мату на Лінгарда на 25 хвилині і Санчес на Лінгарда на 43 хвилині.

Зауважимо, що “мерсисайдці” мають 66 очок і тільки на одне випереджають “Манчестер Сіті”. “МЮ” замикають топ-5 — 52.