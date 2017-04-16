"Манчестер Юнайтед" обыграл лидера АПЛ "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В центральном матче 33-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Челси". Встреча на "Олд Траффорд" завершилась победой хозяев поля 2: 0, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
На 7 минуте по бильярдному точным пасом Эррера вывел на свидание с Бегович нападающего Маркуса Решфорда. Автор голевой передачи с линии штрафной площади отличился и сам на 49 минуте.
Благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" набрал 60 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице приблизившись к 4-х баллов в "Манчестер Сити", имея матч в запасе. "Челси" продолжил лидировать с 75 баллами, но теперь опережает "Тоттенхэм" лишь на 4 очка.
Примечательно, что "манкунианцы" не проигрывают уже в 21-м матче АПЛ подряд.
Добавим также, "МЮ" и "Челси" встретились в 178-й раз в истории. На счету команды из Манчестера 73 победы, у лондонцев - 51. Вничью завершились 54 игры.