"Манчестер Юнайтед" обіграв лідера АПЛ "Челсі"

На 7 хвилині по більярдному точним пасом Андер Еррера вивів на побачення з Асміром Беговічем нападника Маркуса Решфорда. Автор гольової передачі з лінії штрафного майданчику відзначився і сам на 49 хвилині.

Завдяки цій перемозі “Манчестер Юнайтед” набрав 60 очок і піднявся на 5-е місце в турнірній таблиці наблизившись до 4-х балів до “Манчестер Сіті”, маючи матч в запасі. “Челсі” продовжив лідирувати з 75 балами, але тепер випереджає “Тотенхем” лише на 4 очки.

Примітно, що “манкуніанці” не програють вже у 21-му матчі АПЛ поспіль.

Додамо також, “МЮ” і “Челсі” зустрілися в 178-й раз в історії. На рахунку команди з Манчестера 73 перемоги, у лондонців — 51. Внічию завершилися 54 гри.