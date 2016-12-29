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"Манчестер Сити" возглавил рейтинг самых расточительных клубов АПЛ

Киев • УНН

 • 7310 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Двое футбольных команд из Манчестера стали наиболее расточительными в Английской Премьер-Лиге по итогам 2016 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт Sky Sports.

В течение 2016 года клуб владельцев из ОАЭ "Манчестер Сити" потратил на новых игроков 174 млн фунтов. Самыми дорогими приобретениями "горожан" стали Джон Стоунз (50 млн), Лерой Сане (37 млн), Габриэль Жезуш (27 млн), Гюндоган (21 млн) и Клаудио Браво (17 млн). Также клуб Хосепа Гвардиолы потратил сумму в размере 3,4 млн. на футболиста сборной Украины Александра Зинченко, который был отдан в аренду "ПСВ".

На втором месте в списке оказался другой манчестерский клуб - "Манчестер Юнайтед", который потратил 149,55 млн. Среди самых дорогих трансферов "красных дьяволов" стали Погба (93,25 млн), Эрик Байи (30) и Генрих Мхитарян (26,3).

Тройку транжир замкнул нынешний лидер АПЛ "Челси", который выложил на приобретение игроков 122,7 миллиона фунтов. Также в пятерке оказался "Арсенал" (93,1) и действующий чемпион "Лестер" (76,78).

Примечательно, что "Халл Сити" потратил меньше всего средств - 19,5 млн.

Стоит отметить, что наибольшую сумму от продажи футболистов получил "Ливерпуль". Мерсисайдцы распродали исполнителей на цифру в 84,4 млн. - Бентеке (32), Джордан Ибе (15), Джо Аллен (13), Луис Альберто (6), Брэд Смит (6), Мартин Шкртел (5).

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Сток Сити" и поднялся на вторую позицию в АПЛ.

Украинские Национальные Новости

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