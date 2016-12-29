"Манчестер Сіті" очолив рейтинг найбільш марнотратних клубів АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Двоє футбольних команд із Манчестера стали найбільш марнотратними в Англійській Прем'єр-Лізі за підсумками 2016 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт Sky Sports.
Протягом 2016-го року клуб власників з ОАЕ "Манчестер Сіті" витратив на нових гравців 174 млн фунтів. Найдорожчими придбаннями "міщан" стали Джон Стоунз (50 мільйонів), Лерой Сане (37 мільйонів), Габріель Жезуш (27 мільйонів), Ілкай Гюндоган (21 мільйон) і Клаудіо Браво (17 мільйонів). Також клуб Хосепа Гвардіоли витратив суму у розмірі 3,4 млн. на футболіста збірної України Олександра Зінченка, котрий був відданий в оренду "ПСВ".
На другому місці в списку опинився інший манчестерський клуб - "Манчестер Юнайтед", який витратив 149,55 млн. Серед найдорожчих трансферів "червоних дияволів" стали Поль Погба (93,25 мільйонів), Ерік Байї (30) і Генріх Мхітарян (26,3).
Трійку марнотратів замкнув нинішній лідер АПЛ "Челсі", який виклав на придбання гравців 122,7 мільйона фунтів. Також в п'ятірці опинився "Арсенал" (93,1) і чинний чемпіон "Лестер" (76,78).
Примітно, що "Халл Сіті" витратив найменше коштів – 19,5 млн.
Варто зазначити, що найбільшу суму від продажу футболістів отримав "Ліверпуль". Мерсисайдці розпродали виконавців на цифру в 84,4 млн. – Крістіан Бентеке (32), Джордан Ібе (15), Джо Аллен (13), Луїс Альберто (6), Бред Сміт (6), Мартін Шкртел (5).
Нагадаємо, "Ліверпуль" обіграв "Сток Сіті" та піднявся на другу позицію в АПЛ.