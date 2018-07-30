Манафорт и Кличко вели переговоры о сотрудничестве

Через 3 месяца после расстрелов на киевском Майдане Независимости, Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику многостраничную презентацию и план реструктуризации Киевгорадминистрации. Она была предназначена для презентации мэру с инициалами VK.



Согласно плану, в администрации должны были работать команды Манафорта и мэра с инициалами VK. Примечательно, что местные киевские выборы были назначены на 25 мая 2014 года. Первая фаза работы обеих команд согласно документу - 20-24 мая.



Дата отправки электронного письма с презентацией, планами на первые сто дней и реструктуризации - 24 мая. Первыми шагами были отмечены работа с прессой, создание медиабазы, определения и дальнейшее установление отношений с владельцами ключевых СМИ, которые будут доносить тезисы и посылы администрации мэра с инициалами VK, создание пресс-центра, подготовка месседжей и речи мэра, создание для него "военной комнаты" развитие кампании в социальных сетях, блоггинга и написание оп-едов, план представления обновленного правительства.



Также был прописан план дня выборов и вторая фаза плана - с 26 мая по 21 июня. Она включала пресс-конференции, звонки европейским лидерам, расписание событий, работу с сетями и ежедневное обновление статусов в Facebook и Twitter, публичную рассказ о шагах в первые сто дней правления мэра с инициалами VK.



Господин Манафорт также предлагал следующие инициативы: 100% возврат налогов из личного дохода, уплаченных в Киеве, в городской бюджет и отмена правила возврата 50% этого дохода в городской бюджет, ужесточение штрафов за нарушение правил парковки, подчинение глав районных горадминистраций киевскому мэру.



Политтехнолог также советовал освободить и отремонтировать здание мэрии и перенести горсовет в один из офисных центров или разместить КГГА в одной из районных администраций.



Среди предложенных господином Манафортом мероприятий - четкое распределение полномочий между департаментами по борьбе с коррупцией, уменьшение бюрократических процедур, слияние должностей мэра и главы Киевсовета, уменьшение количества вице-мэров с 5 до 3.



В первую неделю на новой должности мэру с инициалами VK предлагалось вернуть контроль над зданием горадминистрации и объединить все департаменты для работы под одной крышей, а не в разных зданиях. Основной месседж: снова вернуть горадминистрацию к работе.



Потом - работа над возвращением налогов и принятия соответствующего закона. Следующие шаги - назначение председателей районных администраций мэром, а не президентом, проведение аудита коммунальных предприятий.



Виталий Кличко в комментарии ВВС-Украина признал, что договаривался с командой Манафорта о сотрудничестве, но оно "закончилось так и не начавшись".

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