Манафорт та Кличко вели переговори щодо співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У США опублікували докази проти колишнього голови виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Зокрема, стало відомо, що мер Києві Віталій Кличко та політтехнолог колишнього президента України Віктора Януковича Пол Манафорт вели переговори щодо співпраці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.
Через 3 місяці після розстрілів на київському Майдані Незалежності, Пол Манафорт відправив своєму помічнику Костянтину Килимнику багатосторінкову презентацію і план реструктуризації Київміськадміністрації. Вона була призначена для презентації меру з ініціалами VK.
Згідно з планом, в адміністрації мали працювати команди Манафорта і мера з ініціалами VK. Примітно, що місцеві київські вибори були призначені на 25 травня 2014 року. Перша фаза роботи обох команд згідно з документом - 20-24 травня.
Дата відправлення електронного листа з презентацією, планами на перші сто днів і реструктуризацію - 24 травня. Першими кроками були позначені робота з пресою, створення медіабази, визначення та подальше встановлення відносин з власниками ключових ЗМІ, які будуть доносити тези і меседжі адміністрації мера з ініціалами VK, створення прес-центру, підготовка меседжів і промови мера, створення для нього "військової кімнати", розвиток кампанії У соціальних мережах, блогінгу і написання оп-едів, план представлення оновленого уряду.
Також був прописаний план дня виборів і друга фаза плану - з 26 травня по 21 червня. Вона включала прес-конференції, дзвінки європейським лідерам, розклад подій, роботу з соцмережами і щоденне оновлення статусів у Facebook і Twitter, публічну розповідь про кроки у перші сто днів правління мера з ініціалами VK.
Пан Манафорт також пропонував наступні ініціативи: 100% повернення податків з особистого доходу, сплачених у Києві, до міського бюджету і скасування правила повернення 50% цього доходу до міського бюджету, посилення штрафів за порушення правил паркування, підпорядкування голів районних міськадміністрацій київському мерові.
Політтехнолог також радив звільнити і відремонтувати будівлю мерії і перенести міськраду в один з офісних центрів або розмістити КМДА в одній з районних адміністрацій.
Серед запропонованих паном Манафортом заходів - чіткий розподіл повноважень між департаментами для боротьби з корупцією, зменшення бюрократичних процедур, злиття посад мера і голови Київради, зменшення кількості віце-мерів з 5 до 3.
У перший тиждень на новій посаді меру з ініціалами VK пропонувалося повернути контроль над будівлею міськадміністрації і об'єднати всі департаменти для роботи під одним дахом, а не в різних будівлях. Основний меседж: знову повернути міськадміністрацію до роботи.
Потім - робота над поверненням податків і ухвалення відповідного закону. Наступні кроки - призначення голів районних адміністрацій мером, а не президентом, проведення аудиту комунальних підприємств.
Віталій Кличко у коментарі ВВС-Україна визнав, що домовлявся з командою Манафорта щодо співпраці, але вона "закінчилася так і не розпочавшись".
Як повідомляв УНН, стала відома вартість політичних послуг для Януковича.