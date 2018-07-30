Манафорт та Кличко вели переговори щодо співпраці

Через 3 місяці після розстрілів на київському Майдані Незалежності, Пол Манафорт відправив своєму помічнику Костянтину Килимнику багатосторінкову презентацію і план реструктуризації Київміськадміністрації. Вона була призначена для презентації меру з ініціалами VK.



Згідно з планом, в адміністрації мали працювати команди Манафорта і мера з ініціалами VK. Примітно, що місцеві київські вибори були призначені на 25 травня 2014 року. Перша фаза роботи обох команд згідно з документом - 20-24 травня.



Дата відправлення електронного листа з презентацією, планами на перші сто днів і реструктуризацію - 24 травня. Першими кроками були позначені робота з пресою, створення медіабази, визначення та подальше встановлення відносин з власниками ключових ЗМІ, які будуть доносити тези і меседжі адміністрації мера з ініціалами VK, створення прес-центру, підготовка меседжів і промови мера, створення для нього "військової кімнати", розвиток кампанії У соціальних мережах, блогінгу і написання оп-едів, план представлення оновленого уряду.



Також був прописаний план дня виборів і друга фаза плану - з 26 травня по 21 червня. Вона включала прес-конференції, дзвінки європейським лідерам, розклад подій, роботу з соцмережами і щоденне оновлення статусів у Facebook і Twitter, публічну розповідь про кроки у перші сто днів правління мера з ініціалами VK.



Пан Манафорт також пропонував наступні ініціативи: 100% повернення податків з особистого доходу, сплачених у Києві, до міського бюджету і скасування правила повернення 50% цього доходу до міського бюджету, посилення штрафів за порушення правил паркування, підпорядкування голів районних міськадміністрацій київському мерові.



Політтехнолог також радив звільнити і відремонтувати будівлю мерії і перенести міськраду в один з офісних центрів або розмістити КМДА в одній з районних адміністрацій.



Серед запропонованих паном Манафортом заходів - чіткий розподіл повноважень між департаментами для боротьби з корупцією, зменшення бюрократичних процедур, злиття посад мера і голови Київради, зменшення кількості віце-мерів з 5 до 3.



У перший тиждень на новій посаді меру з ініціалами VK пропонувалося повернути контроль над будівлею міськадміністрації і об'єднати всі департаменти для роботи під одним дахом, а не в різних будівлях. Основний меседж: знову повернути міськадміністрацію до роботи.



Потім - робота над поверненням податків і ухвалення відповідного закону. Наступні кроки - призначення голів районних адміністрацій мером, а не президентом, проведення аудиту комунальних підприємств.



Віталій Кличко у коментарі ВВС-Україна визнав, що домовлявся з командою Манафорта щодо співпраці, але вона "закінчилася так і не розпочавшись".

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