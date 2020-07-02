Малолетнего мальчика, который потерялся на пляже, нашли мертвым

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В Мариуполе Донецкой области вчера вечером на пляже потерялся 7-летний мальчик. Сегодня утром в воде нашли тело ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Так, 1 июля около 20:00 к полицейским за помощью обратились родители малолетнего мальчика 2013 года рождения. По их словам, он потерялся на пляже возле железнодорожного вокзала.

По сигналу "Тревога" на поиски мальчика был поднят личный состав полиции Мариуполя, кинологи, дежурные спасатели станций и сотрудники ГСЧС. Поиски, как указано, усложнялись из-за темноты.

"Сегодня около 7:00 работники аварийно-спасательной водолазной службы обнаружили тело ребенка в воде. По предварительным данным, мальчик утонул", - сообщили в полиции.

Следовательно, по факту возбуждены уголовные производства по ст. 115 (Несчастный случай) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, с начала лета на водоемах погибли более 30 детей.

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