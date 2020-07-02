Малолітнього хлопчика, який загубився на пляжі, знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Маріуполі Донецької області вчора ввечері на пляжі загубився 7-річний хлопчик. Сьогодні на ранок у воді знайшли тіло дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
Так, 1 липня близько 20:00 до поліцейських за допомогою звернулися батьки малолітнього хлопчика 2013 року народження. За їх словами, він загубився на пляжі поблизу залізничного вокзалу.
За сигналом "Тривога" на пошуки хлопчика було піднято особовий склад поліції Маріуполя, кінологів, чергових рятувальних станцій та працівників ДСНС. Пошуки, як зазначено, ускладнювалися через темряву.
"Сьогодні близько 7:00 працівники аварійно-рятувальної водолазної служби виявили тіло дитини у воді. За попередніми даними, хлопчик потонув", - повідомили у поліції.
Відтак, за фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 115 (Нещасний випадок) та ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, від початку літа на водоймах загинули понад 30 дітей.