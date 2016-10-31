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15 марта, 19:03 • 116159 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169649 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139815 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113785 просмотра

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Молодой парень забил мужчину палкой в Черниговской области

Молодой парень забил мужчину палкой в Черниговской области

Киев • УНН

 • 7104 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Черниговской области молодой парень до смерти забил 55-летнего мужчину палкой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Так, в полицию поступило сообщение от фельдшера одного из сел района об обнаружении по месту жительства трупа хозяина с многочисленными телесными повреждениями криминального характера. При вскрытии было установлено, что у погибшего имеются множественные переломы рук и ног, а причиной смерти стал травматический шок.

На месте преступления, правоохранители выяснили, что погибший 55-летний ранее судимый житель этого села проживал сам. В его доме часто собирались любители водки. На месте преступления были обнаружены и изъяты предметы и вещественные доказательства, которые потом и помогли установить виновника содеянного.

В процессе розыскных мероприятий установлено, что потерпевшего забил палкой его односельчанин, которому всего тринадцать с половиной лет. Парень живет с бабушкой, его родители сейчас в процессе развода и заняты разделом имущества. Четверо его старших братьев и сестер уже взрослые и живут отдельно.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Малолетний в содеянном сознался и дал правдивые показания. В связи с недостижением им возраста, с которого наступает уголовная ответственность, мера пресечения не избиралась.

Досудебное расследование продолжается.

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