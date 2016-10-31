Малолітній хлопець забив чоловіка палицею на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Чернігівщині малолітній хлопець до смерті забив 55-річного чоловіка палицею. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.
Так, до поліції надійшло повідомлення від фельдшера одного з сіл району про виявлення за місцем проживання трупа господаря з численними тілесними ушкодженнями кримінального характеру. Під час розтину було встановлено, що у загиблого наявні множинні переломи рук та ніг, а причиною смерті став травматичний шок.
На місці злочину, правоохоронці зясували, що загиблий 55-річний раніше судимий мешканець цього села проживав сам. В його будинку часто збиралися любителі оковитої. На місці злочину було виявлено та вилучено предмети та речові докази, які потім і допомогли встановити винуватця скоєного.
В процесі розшукових заходів встановлено, що потерпілого забив палицею його односелець, якому лише тринадцять з половиною років. Хлопець живе з бабусею, його батьки зараз в процесі розлучення й зайняті розділом майна. Четверо його старших братів і сестер вже дорослі і живуть окремо.
За фактом вбивства відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Малолітній у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення. У зв’язку з недосягненням ним віку, з якого настає кримінальна відповідальність, міра запобіжного заходу не обиралася.
Досудове розслідування триває.