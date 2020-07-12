Малиновский признан лучшим футболистом "Аталанты" в игре против "Ювентуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Ресурс "SofaScore" опубликовал оценки игроков матча итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Аталанта" (2:2), информирует УНН.
Наш земляк получил оценку 7,5 баллов — лучший результат в команде. В составе “Ювентуса” выше только у Криштиану Роналду (8,1) и те же 7,5 у Родриго Бентанкура.
Отмечено, что украинец сделал 21 касания мяча, сделал 10 точных передач (100 процентов), нанес 3 удара по воротам, а также выиграл 5 из 8 единоборств, дважды терял мяч.
Заметим, что в предыдущих двух матчах Малиновский заработал пенальти, который принес победу над “Кальяри” (1:0) и сделал ассист во встрече с “Сампдорией” (2:0).