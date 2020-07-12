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19 березня, 18:42 • 102130 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 144390 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 120599 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 134847 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 138725 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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19 березня, 07:49 • 126110 перегляди

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19 березня, 06:32 • 175323 перегляди

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Маліновського визнано кращим футболістом "Аталанти" у грі проти "Ювентуса"

Київ • УНН

 • 8749 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Ресурс "SofaScore" опублікував оцінки гравців матчу італійської Серії А між "Ювентусом" та "Аталантою" (2:2), інформує УНН.

Наш земляк отримав оцінку 7,5 балів — кращий результат в команді. У складі “Ювентуса” вище тільки у Кріштіану Роналду (8,1) і ті ж 7,5 у Родріго Бентанкура.

Зазначено, що українець зробив 21 торкання до м’яча, зробив 10 точних передач (100 відсотків), завдав 3 удари по воротах, а також виграв 5 з 8 єдиноборств, двічі втрачав м’яч.

Зауважимо, що у попередніх двох матчах Маліновський заробив пенальті, який приніс перемогу над “Кальярі” (1:0) і зробив асист у зустрічі з “Сампдорією” (2:0).

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