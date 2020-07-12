Маліновського визнано кращим футболістом "Аталанти" у грі проти "Ювентуса"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Ресурс "SofaScore" опублікував оцінки гравців матчу італійської Серії А між "Ювентусом" та "Аталантою" (2:2), інформує УНН.
Наш земляк отримав оцінку 7,5 балів — кращий результат в команді. У складі “Ювентуса” вище тільки у Кріштіану Роналду (8,1) і ті ж 7,5 у Родріго Бентанкура.
Зазначено, що українець зробив 21 торкання до м’яча, зробив 10 точних передач (100 відсотків), завдав 3 удари по воротах, а також виграв 5 з 8 єдиноборств, двічі втрачав м’яч.
Зауважимо, що у попередніх двох матчах Маліновський заробив пенальті, який приніс перемогу над “Кальярі” (1:0) і зробив асист у зустрічі з “Сампдорією” (2:0).