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Малиновский принял участие в разгромной победе "Аталанты" в Серии А

Киев • УНН

 • 19826 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В 15-м туре итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского не оставила шансов "Сассуоло", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Малиновский принял участие в разгромной победе "Аталанты" в Серии А

Наш футболист начал встречу на скамейке запасных и вошел в игру на 63-й минуте. На тот момент счет был 4:1 благодаря двум голам Сапаты, а также Пессины и Госенса по бергамцев. К концу игры "Аталанта" еще раз отличилась - автором гола стал Мюриэль (5:1).

Сейчас, имея на счету 25 очков, бергамцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Добавим, в 12-ти поединках сезона Серии А Малиновский забил один гол и отдал две результативные передачи.

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