Маліновський взяв участь у розгромній перемозі "Аталанти" в Серії А

Наш футболіст розпочав зустріч на лаві для запасних і ввійшов у гру на 63-й хвилині. На той момент рахунок був 4:1 завдяки двом голам Сапати, а також Пессіни і Госенса за бергамців. До кінця гри "Аталанта" ще раз відзначилася – автором голу став Мюріель (5:1).

Наразі, маючи на рахунку 25 очок, бергамці посідають шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Додамо, в 12-ти поєдинках сезону Серії А Маліновський забив один гол і віддав дві результативні передачі.