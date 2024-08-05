Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за комментариев ГУР о боях на севере страны.
Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за комментариев о боевых действиях. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Мали объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной после комментариев представителя украинской военной разведки (ГУР) относительно боевых действий на севере Мали. В конце июля в результате этих боев погибли малийские солдаты и наемники группы Вагнера.
Северные туареги Мали сообщили, что в течение нескольких дней ожесточенных боев на севере страны были убиты по меньшей мере 84 российских наемников Вагнера и 47 малийских солдат.
Юсов про знищення "вагнерівців" у Малі: є військові наслідки для рф1 августа 2024, 14:56 • 26307 просмотров